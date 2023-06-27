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Dünya

ABD Kongresinde ChatGPT'nin kullanımına sınırlama

ABD Temsilciler Meclisinde, gizlilikle ilgili endişeler nedeniyle, popülaritesi giderek artan son teknoloji yapay zeka dil modeli ChatGPT'nin kullanımı sınırlandırıldı.

Tuğçenur Akgün  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
ABD Kongresinde ChatGPT'nin kullanımına sınırlama

New York

Temsilciler Meclisi İdari İşler Müdürü'nün bir uyarı notuna göre, milletvekilleri ve tüm meclis çalışanları, yalnızca, kurum verilerinin korunması için gerekli gizlilik özelliklerine sahip olan ChatGPT'nin "ChatGBT Plus" versiyonunu kullanabilecek.

Yapay zeka modeli ChatGPT'nin yalnızca "araştırma" ve "değerlendirme" amacıyla kullanılması gerektiği uyarısı bulunan nota göre, uygulamada sadece hassas olmayan verilerin kullanılması gerekiyor.

Ayrıca notta, gizlilik ayarları etkinken kullanılması tavsiye edilen ChatGPT'nin metin yazılan butonuna, daha önce kamuya açık hale getirilmemiş herhangi bir metnin yapıştırılmaması uyarısı yapılıyor.

ABD'de başta Başkan Joe Biden olmak üzere çok sayıda milletvekili, yapay zeka ve son gelişen teknolojilerin, sunduğu fırsatların yanı sıra ortaya çıkarabileceği risklere de işaret ederek, bu konuda harekete geçilmesi gerektiği çağrısında bulunuyor.

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