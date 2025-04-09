ABD'nin Hudeyde'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bir yerleşim yerini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.
İstanbul
Husilere bağlı SABA haber ajansı, ABD'nin Hudeyde kentinde bir yerleşim yerini bombalamasının ardından ölü sayısını güncelledi.
Haberde saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği kaydedildi.
Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından sabah yapılan açıklamada, ABD'nin Emin Mukbil yerleşim yerini hedef aldığı saldırılarda 8 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Açıklamada, ABD'nin hedef aldığı bölgede enkaz altında kalanların olduğu, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirilmişti.
Yemen'e hava saldırıları
Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.