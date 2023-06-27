Dolar
26.02
Euro
28.52
Altın
1,914.48
ETH/USDT
1,896.20
BTC/USDT
30,691.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat Vakfesini bitirip Müzdelife’ye hareket ediyor
logo
Dünya

Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Sinan Doğan  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bogota

Ekvador Jeofizik Enstitüsü (IG), merkez üssü Esmeraldas eyaletine bağlı Muisne kenti olan 5,5 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 09.07'de ve yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Sarsıntının, başkent Kito dahil birçok kentte hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

Ekvador’da en son 18 Mart'ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile telefonda görüştü
Anadolu Otoyolu, tatilcilerden geriye kalan çöpler ve kirlilikten temizlendi
Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK komuta kademesi, Mehmetçik ile bayramlaştı
Osmaniye'de protokol üyeleri, konteyner kentte kalan depremzedelerle bayramlaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın tescilli künefesi prefabrik çarşıda bayram için hazırlanıyor

Kahramanmaraş'taki konteynerlere 90 bin 939 afetzede yerleştirildi

Kahramanmaraş'taki konteynerlere 90 bin 939 afetzede yerleştirildi
Depremde hasar gören yollar "Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi"yle taranıp onarıldı

Depremde hasar gören yollar "Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi"yle taranıp onarıldı
Engelli dalış rekortmeni, uzuvlarını kaybeden depremzedelere başarı hikayesiyle umut aşıladı

Engelli dalış rekortmeni, uzuvlarını kaybeden depremzedelere başarı hikayesiyle umut aşıladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet