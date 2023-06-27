Dolar
26.02
Euro
28.52
Altın
1,914.48
ETH/USDT
1,896.20
BTC/USDT
30,691.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat Vakfesini bitirip Müzdelife’ye hareket ediyor
logo
Dünya

Ford, ABD ve Kanada'da işten çıkarmalara gidiyor

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor, ABD ve Kanada'da çalışan sayısını azaltacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Ford, ABD ve Kanada'da işten çıkarmalara gidiyor

New York

Şirketten yapılan açıklamada, büyüme ve değer yaratmaya yönelik Ford+ planının gerçekleştirilmesinin; kaliteyi artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, önceliklere yatırım yapmayı ve ihtiyaç duyulan yeteneklere uyacak şekilde personel ayarlamayı içerdiği kaydedildi.

Bu kapsamda yapılacak işten çıkarmaların, öncelikle ABD ve Kanada'daki mühendislik birimlerindeki ekip üyelerini etkilediği bildirildi.

Açıklamada, işten çıkarmalardan etkilenenlere kıdem tazminatı, yan haklar ve yeni kariyer fırsatları bulmaları için önemli yardım sunulacağı ifade edildi.

The Wall Street Journal'ın konuya ilişkin haberinde de şirkette en az bin çalışanın işine son verileceği aktarıldı.

Ford, geçen yıl, çoğunluğu Kuzey Amerika'da olmak üzere küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.

Şirket, şubatta da küresel otomotiv sektörünün elektrikli araçlara yönelmesinin etkisiyle Avrupa genelinde yaklaşık 3 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile telefonda görüştü
Anadolu Otoyolu, tatilcilerden geriye kalan çöpler ve kirlilikten temizlendi
Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK komuta kademesi, Mehmetçik ile bayramlaştı
Osmaniye'de protokol üyeleri, konteyner kentte kalan depremzedelerle bayramlaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Ford, ABD ve Kanada'da işten çıkarmalara gidiyor

Ford, ABD ve Kanada'da işten çıkarmalara gidiyor

KPMG, ABD'deki çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkarıyor

Uber, işe alım ekibinden 200 personelini işten çıkarıyor

ABD'de teknoloji sektörü öncülüğündeki işten çıkarmalar sürüyor

ABD'de teknoloji sektörü öncülüğündeki işten çıkarmalar sürüyor
Avrupalı şirketlerde işten çıkarmalar karamsar ekonomik görünümle artıyor

Avrupalı şirketlerde işten çıkarmalar karamsar ekonomik görünümle artıyor
Sallama çay tartışması işverene 77 bin liraya mal oldu

Sallama çay tartışması işverene 77 bin liraya mal oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet