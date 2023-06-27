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Dünya

Sudan’da Kurban Bayramı arifesinde de silahlar susmadı

Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK), ilan ettiği tek taraflı ateşkese rağmen başkent Hartum’da orduya ait iki stratejik karargaha saldırdığı bildirildi.

Ömer Erdem  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Sudan’da Kurban Bayramı arifesinde de silahlar susmadı

Hartum

Görgü tanıkları, HDK’nin, Hartum'un güneyindeki Zırhlı Birlikler karargahına çok sayıda güçle saldırdığını, başkentin batısındaki Umdurman kentinde yer alan Mühendisler Birliği karargahını da havan mermileriyle vurduğunu belirtti.

Sudan ordusunun da saldırılara karşılık verdiğini aktaran görgü tanıkları, ordunun karargahların yakınındaki caddelerde HDK güçleriyle çatıştığını aktardı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana orduyla çatışan HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, bugün başlayacak 2 günlük "tek taraflı" ateşkes ilan etmişti.

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