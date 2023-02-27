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Gündem, Asrın felaketi

Amasralı madenciler, Hatay'da 4 yaşındaki Julia'yı kurtarmanın sevincini yaşadı

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasında 42 meslektaşını kaybeden işçiler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan 4 yaşındaki Julia'yı 36 saat sonra kurtarmanın buruk sevincini yaşıyor.

Selim Bostancı   | 27.02.2023
Amasralı madenciler, Hatay'da 4 yaşındaki Julia'yı kurtarmanın sevincini yaşadı Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'deki patlamaya tanıklık eden madenciler, depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında enkazlardaki yüzlerce cana umut oldu.

Görevlerini tamamlayarak kente dönen ekipler, Kırıkhan ilçesi Çarşamba Pazarı Mahallesi'ndeki 5 katlı evin enkazından, 4 yaşındaki Julia'yı depremden 36 saat sonra kurtarma anlarını anlattı.

Küçük kızı bulunduğu yerden çıkaran 39 yaşındaki maden işçisi Selçuk Edebal, AA muhabirine, depremin ilk günü yola çıktıklarını ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bölgeye ilk ulaştıklarında yıkılan binaları görmeleriyle "içler acısı bir tablo"yla karşılaştıklarını belirten Edebal, şunları kaydetti:

"Amasra'da, 42 madenci arkadaşımızı kaybettiğimiz patlamadan sonra gördüğümüz en acı tablo buydu. 15 kişilik ekibimizle çalışmalara başladık ve yıkılan 5 katlı bir binanın 5. katına iki taraftan giriş yaptık. İlk önce bir cenazeye ulaştık. Daha sonra bir arkadaşımızın enkaz altında saç teli gördüğünü söylemesi üzerine kepçe çağırdık ama doğal gaz hattı olduğu için kepçeyle çalışamadık ve betonu kırmaktan başka çaremiz kalmadı. O saç teline ulaşmak için yaklaşık 4 metrelik bir betonu kazma ve balyozla kırdık, 2'si çocuk 4 kişilik bir ailenin cenazesine ulaştık."

Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu 4 yaşında bir kız çocuğuyla karşılaştıklarını aktaran Edebal, "Arkadaşlarımızın enkazda bir kıpırtı olduğunu söylemeleri üzerine aynı alana tekrar yöneldik ve molozların arasında küçük kızımızı gördük. İlk etapta çıkarılabilecek gibi değildi, belinden aşağısı gömülüydü. Çocuk bayağı da korkmuş. Bu sırada amcasını yanımıza çağırarak çocuğu teskin etmeye çalıştık. O sırada ben çocuğun bacaklarının altını temizleyerek boşa çıkardım ve Allah'ın izniyle sağ salim kucağımıza aldık." diye konuştu.

Aynı enkazdan çocuğun anne, baba, abla ve kardeşinin cenazesini çıkarılmasıyla büyük üzüntü yaşadıklarını, ancak Julia'nın kurtarılmasıyla bir nebze olsun teselli olduklarını dile getiren Edebal, "Aynı odadan 4 cenaze aldıktan sonra o çocuğu kurtarmamız bize umut oldu." ifadelerini kullandı.

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