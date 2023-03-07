Dolar
18.92
Euro
19.97
Altın
1,814.01
ETH/USDT
1,549.00
BTC/USDT
22,008.00
BIST 100
5,381.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen: İklim değişikliği varlık değerlerinde düşüşe yol açabilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iklim değişikliği yoğunlaştıkça doğal afetler ve artan sıcaklıkların finansal sistemde art arda gelebilecek varlık değerlerinde düşüşe yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dilara Zengin Okay  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
ABD Hazine Bakanı Yellen: İklim değişikliği varlık değerlerinde düşüşe yol açabilir

Washington DC

Bakan Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin İklimle İlgili Finansal Risk Danışma Komitesi'nin ilk toplantısında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin finansal etkisine dikkati çekti.

Net sıfır ekonomisine gecikmeli ve düzensiz bir geçişin finansal sistemde şoklara neden olabileceğini belirten Yellen, "İklim değişikliği yoğunlaştıkça, doğal afetler ve artan sıcaklıklar finansal sistemde art arda gelebilecek varlık değerlerinde düşüşe yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, bu etkilerin varsayımsal olmadığına, halihazırda gerçekleştiğine işaret ederek, ABD'de son 5 yılda yıllık milyar dolarlık felaket sayısında, enflasyon dikkate alındıktan sonra bile 1980'lere kıyasla 5 kat artış olduğunu kaydetti.

California, Florida ve Louisiana gibi eyaletlerin son zamanlarda özellikle şiddetli fırtınalar ve yangınlar gördüğünü belirten Yellen, ülkenin güneyindeki son yıkıcı kasırgaların ve batı kıyısında yoğunlaşan fırtınaların iklim değişikliğinin nasıl hızlandığını hatırlattığını ifade etti.

Yellen, bu felaketlerin bireyler ve aileler üzerindeki etkisine ek olarak ekonomik ve finansal etkilerinin de önemli olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Piyade Er Adem Avunan, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde salgın anlamına gelebilecek bir veri söz konusu değil
İstanbul'da kömürlüğü çöken 7 katlı bina boşaltıldı
Turkish Cargo, Dünya Etnospor Konfederasyonunun temin ettiği Kırgız çadırlarını Gaziantep'e taşıyor
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu ile şantiye şefi tutuklandı

Benzer haberler

ABD Hazine Bakanı Yellen: İklim değişikliği varlık değerlerinde düşüşe yol açabilir

ABD Hazine Bakanı Yellen: İklim değişikliği varlık değerlerinde düşüşe yol açabilir

İklim değişikliği kırılgan sosyal gruplara ve zayıf ülkelere daha çok zarar veriyor

İklim değişikliği Almanya’ya 900 milyar avroya mal olabilir

İklim değişikliğinin Marmara Denizi'ne etkileri şamandıralarla takip ediliyor

İklim değişikliğinin Marmara Denizi'ne etkileri şamandıralarla takip ediliyor
Yenilenebilir enerji dönüşümü teknolojilerine 1,3 trilyon dolarlık rekor yatırım

Yenilenebilir enerji dönüşümü teknolojilerine 1,3 trilyon dolarlık rekor yatırım
Küresel metan emisyonları 2022'de rekor seviyede kalmaya devam etti

Küresel metan emisyonları 2022'de rekor seviyede kalmaya devam etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet