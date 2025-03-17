Dolar
36.63
Euro
40.04
Altın
3,000.38
ETH/USDT
1,942.20
BTC/USDT
84,406.00
BIST 100
10,862.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, “22 Mart Dünya Su Günü” kapsamında "Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru" sloganıyla Galata Kulesi'nde video gösterisi düzenleniyor.
logo
Dünya

ABD: Güney Afrika, ABD ve müttefiklerine karşı saldırgan tutum takınıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'nın, ABD ve müttefiklerine karşı saldırgan bazı tutumlar benimsediğini, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'i soykırımla suçlamasının da buna dahil olduğunu bildirdi.

Şerife Çetin  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
ABD: Güney Afrika, ABD ve müttefiklerine karşı saldırgan tutum takınıyor

New York

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool'un "istenmeyen kişi" ilan edilmesiyle ilgili soruları cevaplayan Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun sosyal medyada paylaştığı mesajın ardından resmi olarak bildirimin bakanlıkta yapıldığını kaydetti.

Bruce, Rasool'un diplomatik ayrıcalıklarının bugün bittiğini ve cuma günü ABD'den ayrılması gerektiğini belirtti.

Rasool'un neden "istenmeyen kişi" ilan edilmesine ilişkin ise Bruce, sorunun Büyükelçi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmesi olmadığını, Başkan'ı "beyaz ırkın üstünlüğü savunan aşırıcılarla" eşit tutması olduğunu dile getirdi.

Bruce, ABD'nin Güney Afrika'yla normalde iyi diplomatik ilişkileri olduğunun ancak halihazırda bazı sınamalar bulunduğunun altını çizerek "Güney Afrika, ABD ve müttefiklerine karşı saldırgan bazı tutumlar benimsedi. Buna, Hamas'ı değil İsrail'i UAD'de soykırımla suçlamaları da dahil. Aynı zamanda İran'la ticari ve askeri ilişkilerini geliştiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Büyükelçi Rasool'un "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuştu.

Rubio, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Rasool'un artık ABD'de yeri olmadığını belirterek "O, ırk temelli provokasyon yapan ve Amerika ile ABD Başkanı'ndan nefret eden biri. Onunla istişare edecek hiçbir şeyimiz yok ve artık istenmeyen kişidir." ifadelerini kullanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı
Bakan Kurum, Yarısı Bizden kampanyasıyla kentsel dönüşüm çağrısında bulundu
Türkiye, NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti Amfibi Görev ile Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini devralacak
Kuzey Makedonya'daki yangında yaralanan 6 kişinin Ankara'daki tedavisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık

Benzer haberler

ABD: Güney Afrika, ABD ve müttefiklerine karşı saldırgan tutum takınıyor

ABD: Güney Afrika, ABD ve müttefiklerine karşı saldırgan tutum takınıyor

ABD: Husilerin saldırılarına karşı yaklaşımımız tamamen değişti

Husiler: ABD'nin düzenlediği hava saldırısında Hudeyde'deki demir fabrikası tamamen yıkıldı

Gazze'de çökmek üzere olan binalar Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor

Gazze'de çökmek üzere olan binalar Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor
Harvard Üniversitesi, yıllık geliri 200 bin doların altında olan ailelerden öğrenim ücreti istemeyecek

Harvard Üniversitesi, yıllık geliri 200 bin doların altında olan ailelerden öğrenim ücreti istemeyecek
İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki ikinci büyük su arıtma tesisi de durma noktasına geldi

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki ikinci büyük su arıtma tesisi de durma noktasına geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet