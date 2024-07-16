Dolar
33.05
Euro
36.06
Altın
2,468.80
ETH/USDT
3,442.30
BTC/USDT
64,623.00
BIST 100
11,139.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Gizli Servis Direktörü, yerel polisin, Trump'a ateş açılan binanın içinde olduğunu belirtti

ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle, eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunan şüphelinin ateş açtığı binanın güvenliğini sağlamakla yerel polisin görevlendirildiğini ve saldırgan çatıdayken polislerin binanın içinde bulunduğunu söyledi.

Zeynep Katre Oran  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
ABD Gizli Servis Direktörü, yerel polisin, Trump'a ateş açılan binanın içinde olduğunu belirtti

Ankara

Cheatle, başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin ABC News'a verdiği demeçte, "Bu kabul edilemez ve bir daha yaşanmaması gereken bir şey." ifadesini kullandı.

Yerel güvenlik güçlerinin, saldırganın ateş açtığı binanın güvenliğini sağlamakla görevlendirildiğini belirten Cheatle, saldırgan çatıdayken polisin binanın içinde bulunduğunu doğruladı.

Cheatle, "O binada yerel polis yetkilileri vardı. Bölgede binanın dış çevresinden sorumlu polis bulunuyordu." dedi.

Silahlı saldırganın ateş açmadan önce çevrede bulunanlarca görüldüğü ve potansiyel şüpheli olarak tanımlandığı yönündeki yorumlara yanıt veren Cheatle, saldırganın görülmesi ile ateş açması arasında "çok kısa bir süre" geçtiğini kaydetti.

Cheatle, "Henüz bütün ayrıntılara sahip değilim ama çok kısa bir süreydi. O kişiyi aramak, bulmak, kimliğini tespit etmek ve nihayetinde etkisiz hale getirmek çok kısa bir süre içinde gerçekleşti." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Aşure Günü" paylaşımı
Kars'ta sel nedeniyle bir köyde ev, ahır ve yollar zarar gördü
Aydın'da sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken motosikletle çarpışan bisikletli öldü
Türkiye'den Umman'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Benzer haberler

ABD'de Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü

ABD'de Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü

ABD'nin, İran'ın Trump'a yönelik "suikast girişiminde" bulunacağına dair istihbarat edindiği iddiası

ABD Gizli Servis Direktörü, yerel polisin, Trump'a ateş açılan binanın içinde olduğunu belirtti

ABD Başkanı Biden, "Trump'ı hedef alma zamanı" söyleminin hata olduğunu söyledi

ABD Başkanı Biden, "Trump'ı hedef alma zamanı" söyleminin hata olduğunu söyledi
Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı

Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı
ABD İç Güvenlik Bakanı, Trump'a suikast girişiminin önlenememesini "başarısızlık" olarak niteledi

ABD İç Güvenlik Bakanı, Trump'a suikast girişiminin önlenememesini "başarısızlık" olarak niteledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet