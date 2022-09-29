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Dünya

ABD Dışişleri, Yunanistan ile ilgili çifte standart için ABD menfaatlerine işaret etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan’ın uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Ege adalarına çıkardığı ABD menşeli zırhlı araçlarının kullanım koşullarında ABD menfaatlerinin esas alındığını söyledi.

Kasım İleri   | 29.09.2022
ABD Dışişleri, Yunanistan ile ilgili çifte standart için ABD menfaatlerine işaret etti

Washington

Türkiye’nin ABD menşeli silahların Yunanistan tarafından Gayri Askeri Statüye (GAS) sahip adalara çıkarmasına ilişkin ABD’ye yönelttiği protesto üzerine AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Price, Yunanistan ile Türkiye'ye Amerikan silahlarının kullanımı koşulları konusunda çifte standart uyguladıklarını kabul etti.

İki ülkenin aralarındaki anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısında bulunan Price, ülkelerin birbirinin sınırlarına saygı göstermesi gerektiğine işaret ederek bölgede gerilimi artıracak demeç ve eylemlerden uzak durulması çağrısını yineledi.

Sözcünün ülkelerin kendi silahlarını nasıl konuşlandıracakları konusunda yorum yapmayacağını ifade etmesi üzerine AA muhabiri, “Her silah tedarikinde kullanım koşulları olduğunu biliyoruz. Yunanistan’ın uluslararası anlaşmaları ihlal etmek üzere kullandığı ABD ekipmanı konusunda herhangi bir koşul yok mu?” sorusunu yöneltti.

Sözcü, “Dünya çapında müttefik ve ortaklarımıza sağladığımız güvenlik yardımlarını, silah sistemleri tedarikini her zaman yakından izliyoruz.” yanıtını verdi.

ABD’nin ortaklara başta terörle mücadele olmak üzere ortak sınamalar ve ortak tehditlere karşı silah tedariki yaptığını belirten Price, sağlanan silahlara yönelik sürekli bir değerlendirme süreci olduğunu iddia etti.

Price'ın yanıtı Amerikalı gazeteciyi de tatmin etmedi

Bunun üzerine AP muhabiri, “Silahlarını nereye konuşlandıracağı ülkelere kalmış bir şey ise Türklere neden S-400’leri konuşlandırmayın diyorsunuz?” sorusunu sordu.

Sözcü “Bunun sonuçlarının olacağını da açıkça ilettik.” yanıtını verince, AP muhabiri, “O zaman bunun akabinde gelecek mantıklı soru şu, ABD silahları (Yunanistan tarafından) ihlalde kullanılıyor. Bunun sonuçları olacak mı?” ifadesini kullandı.

Soruya yanıt veremeyen Price, her ülkenin kendi tercihini yapabileceğini ama “bazı uç örneklerin” sonuçları olacağını ifade etmekle yetindi.

AA muhabirinin “Kullanım koşulları bir ortağa uygulanıp diğerine uygulanmıyorsa, burada standart nedir? Bu koşulların standart mı çifte standart mı olduğunu nasıl takip edeceğiz?” sorusuna da Price, “Uyguladığımız standart Amerikan ulusal menfaatlerine uygun olan neyse odur.” yanıtını verdi.

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