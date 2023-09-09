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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, kutsal metinlere saygısızlığı "iğrenç" olarak niteledi

ABD Dışişleri Bakanlığından New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının ardından yapılan açıklamada kutsal metinlere saygısızlık "iğrenç" olarak nitelendirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
ABD Dışişleri Bakanlığı, kutsal metinlere saygısızlığı "iğrenç" olarak niteledi

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülük Ofisinden, Türkevi önünde kutsal kitaba yönelik saldırıya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yapıldı.

ABD'nin ifade özgürlüğünü demokrasinin unsuru olarak gördüğü belirtilen açıklamada, kutsal metinlere saygısızlık "iğrenç" olarak nitelendi.

Olaya ilişkin detayların takip edilmediği ve konuya ilişkin yorum yapılmayacağına yer verilen açıklamada, ABD'nin nefret eylemlerini kınadığı ve söz konusu eylemlerin bireylere zarar verebileceği aktarıldı.

ABD'nin daha önce Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin dile getirdiği endişeleri yinelenen açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın mayıstaki "İslamofobiye karşı koymak, benim yönetimim açısından öncelik. Müslüman karşıtı nefrete karşı durmak, herkes için özgürlük ve adalet üzerine kurulan bir ülke olarak esastır." sözlerine atıfta bulunuldu.

Açıklamada, ayrıca dini azınlık grupları için daha "kapsayıcı" bir ortam oluşturulmasına yönelik çaba sarf edilmesi gerektiği belirtilerek, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar konusuna ilişkin "barışçıl ve açık diyalog" çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu önüne gelen bir kişi elinde tuttuğu Kur'an-ı Kerim'i yere atarak tekmeyle saldırmıştı.

Türkevi güvenlik görevlileri müdahale ettikleri bu kişiyi bina önünden uzaklaştırmıştı.

Kitabın Kur'an-ı Kerim'in İngilizce baskısı olduğu anlaşılmıştı.

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