Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, 6 binden fazla öğrencinin vizesini iptal ettiğini doğruladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, yıl başından bu yana 6 binden fazla öğrencinin vizesini, süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair haberleri doğruladı.

Mücahit Oktay  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
ABD Dışişleri Bakanlığı, 6 binden fazla öğrencinin vizesini iptal ettiğini doğruladı

Washington

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığının 6 binden fazla öğrenci vizesini, süresinin bitmesi ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair Fox News haberini doğrulayabiliriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vize iptallerinin büyük çoğunluğunun, "saldırı, alkollü araç kullanma, hırsızlık ve teröre destek suçlarından kaynaklandığı" belirtildi.

Vizenin yaklaşık 4 bininin yasaları ihlal nedeniyle iptal edildiği belirtilen açıklamada, 200 ila 300 civarında öğrenci vizesinin ise "terörizm nedeniyle" iptal edildiği kaydedildi.

ABD haber kanalı Fox News, ABD Dışişleri Bakanlığının "saldırı, hırsızlık ve terörizme destek" nedeniyle 6 binden fazla öğrencinin vizesini iptal ettiğini duyurmuştu.

Haberde, Filistin yanlısı protestolara katılan öğrencilerin vize iptali konusunda daha yoğun incelemeye tabi tutulduğu vurgulanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mayıs ayında Filistin destekçisi protesto ve gösterilere katılan öğrencilerin vize durumlarını incelediklerini söylemiş ve bunların iptal edileceği mesajı vermişti.

