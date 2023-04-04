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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Putin'e NATO'nun genişlemesine vesile olduğu için ironik teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle güvenlik endişesine kapılan Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının yolunu açtığı için ironik biçimde teşekkür etti.

Selen Temizer  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Putin'e NATO'nun genişlemesine vesile olduğu için ironik teşekkür

Brüksel

Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde ortak basın açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Kısa süre sonra Finlandiya'yı İttifak'a, masadaki koltuğuna davet edeceğiz. Bunun belki de Putin'e teşekkür edebileceğimiz tek şey olabileceğini söylemek istiyorum çünkü o bir kez daha saldırganlığıyla engellemeyi planladığı bir şeyin hızlanmasına yol açtı. Birçok ülkenin kendi savunmalarını kollamak ve ileriye dönük olası Rus saldırganlığını caydırabileceklerinden emin olmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğine inanmasına vesile oldu." diye konuştu.

Asya Pasifik'teki ortaklıklar vurgusu

Brüksel'deki NATO karargahında iki gün sürecek toplantıda, haziran ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi için hazırlıkları ele alacaklarını söyleyen Blinken, özellikle Asya Pasifik olmak üzere NATO ve diğer ülkeler arasında yeni ortaklıklar kurulmasına özen göstereceklerini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de "Güvenlik bölgesel değil, küreseldir. Rusya ve Çin'in giderek birbirine daha da yakınlaştığı bir dünyada, NATO müttefikleri olarak ve aynı zamanda Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'deki ortaklarımızla bir arada durmamız daha da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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