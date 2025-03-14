ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "(Ukrayna-Rusya) Ateşkes müzakereleri sürüyor. Zor ve karmaşık bir durum"
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Ukrayna-Rusya durumuna ilişkin ihtiyatlı iyimser olabiliriz. Ateşkese ilişkin müzakereler sürüyor. Zor ve karmaşık bir durum." dedi.
New York
Rubio, Kanada'da düzenlenen G7 toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'daki savaşı durdurma müzakerelerinin devam ettiğini dile getiren Rubio, ilk aşamada önce silahların susması için uğraştıklarını söyledi. Rubio, "Ukrayna-Rusya durumuna ilişkin ihtiyatlı iyimser olabiliriz. Ateşkese ilişkin müzakereler sürüyor. Zor ve karmaşık bir durum." ifadesini kullandı.
Rubio, Ukrayna'da devam eden savaşın askeri çözümü olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Ne Rusya ne de Ukrayna maksimalist askeri amaçlarına ulaşabilir. Bu savaşı bitirmenin tek yolu müzakere sürecidir. Müzakereler, ister iş dünyasında, ister ticarette veya jeopolitikte olsun, her iki tarafın da bir şeyler vermesini, her iki tarafın da taviz vermesini içerir, bu çok açık."
Görüşmeler özelinde söz konusu tavizlerin neler olduğuna ilişkin bilgi vermekten kaçınan Rubio, şu anki tek önceliklerinin savaşı bir an önce durdurmak olduğunu bu detayların ikinci aşamada müzakere edileceğini dile getirdi.
"Hedef, uluslararası ticaretin temel çizgisini yeniden belirlemek"
Rubio, ABD ve Kanada arasındaki gümrük vergisi tartışmalarıyla ilgili sorulara yanıt verirken de bu konuların G7 toplantısında tartışılmadığını öne sürdü.
ABD'nin gümrük vergilerini yükseltmek istemesinin hiçbir ülkeye karşı "düşmanca" bir tutum olmadığını savunan Rubio, şöyle devam etti:
"Başkanın çok açık bir şekilde belirttiği hedef, uluslararası ticaretin temel çizgisini yeniden belirlemek istemesidir. Bu benim de katıldığım üzere ABD'ye karşı adil değildir. Bu, Japonya'ya, Almanya'ya veya başka bir ülkeye karşı düşmanca bir hareket olarak düşünülmemiştir."
Rubio, Trump'ın, gümrük vergileri konusunda temel çizgiyi sıfırladıktan sonra ilgili ülkelerle adil bir şekilde ikili ticaret için müzakerelere yeniden girmek istediğini söyledi.
Trump'ın, Kanada'nın ülkesinin 51. eyaleti olması teklifinin toplantılarda gerginlik oluşturup oluşturmadığı yönündeki soruya da Rubio, bunu Trump'ın ilk kez eski başbakan Justin Trudeau ile konuşması sırasında söylediğini belirtti.
Rubio, "Trudeau, ABD'nin gümrük vergisi uygulaması halinde Kanada'nın ülke olarak varlığını sürdüremeyeceğini söyledi. Başkan Trump da o zaman Kanada'nın ABD'nin eyaleti olmasını teklif etti. Bunun ekonomik açıdan Kanada için daha iyi olacağını düşünüyor. Başkan Kanada'yı çok seviyor." dedi.
"İlerleyen günlerde daha fazla vize iptali bekleyebilirsiniz"
Rubio, Columbia Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in sınır dışı edilmek için tutuklanmasıyla ilgili soruyu yanıtlarken, Hamas'a destek verdiği iddia edilen yabancı öğrencilere en başta vize verilmemesi gerektiğini söyledi ve "İlerleyen günlerde daha fazla vize iptali bekleyebilirsiniz. Bu öğrencileri ülkeye hiç almamalıydık." diye konuştu.
Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine giderken gözaltına alınmıştı.
Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.
ABD'de bir yargıç, Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine ilişkin geçici engel kararı almıştı.
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