Dolar
32.31
Euro
35.09
Altın
2,325.39
ETH/USDT
3,625.80
BTC/USDT
69,837.00
BIST 100
10,204.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşuyor Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Bakanı: Hamas’ın anlaşma önerisiyle ilgili bazı değişiklik talepleri uygulanabilir değil

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas Hareketi'nin, Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ve mahkumların değişimine ilişkin açıkladığı öneriye "değişiklik teklif ettiğini", ancak bunların bazılarının uygulanamaz olduğunu söyledi.

İbrahim Khazen, Ali Semerci  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
ABD Dışişleri Bakanı: Hamas’ın anlaşma önerisiyle ilgili bazı değişiklik talepleri uygulanabilir değil

Doha

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Hamas Hareketi'nin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ve mahkumların değişimine ilişkin açıkladığı öneriye "değişiklik teklif ettiğini", bunların bazılarının uygulanabilir ancak bazılarının uygulanamaz olduğunu söyledi.

Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Hamas'ın değişiklik teklifinin bazılarının uygulanabilir ancak bazılarının da uygulanamaz olduğunu kaydeden Blinken, Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varılması ve Gazze'de tam bir ateşkes sağlanması amacıyla ülkesinin "boşlukları doldurmak için arabulucularla çalışmaya devam edeceğini" belirtti.

Bakan Al Sani de Katar'ın "Amerika'nın ve tüm ortakların Gazze'deki savaşı durdurmaları için taraflara baskı yapma konusundaki rolüne güvendiğini" söyledi.

Al Sani, Blinken ile Hamas'ın ve Filistinli grupların Washington'un önerisine verdiği cevabı görüştüklerini ve Gazze'deki savaşa son vermek için tarafları bir araya getirmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

Katar'ın ortaklarıyla boşluğu kapatmaya ve savaşı bitirmenin en iyi yolu olarak farklılıkları çözmeye çalışmaya bağlı olduğunu dile getiren Al Sani, bölge ülkelerinin "iki devletli çözüme yol açacak, Arap girişimini temel alan bir barış planına açık" olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de plankton patlaması denizin rengini değiştirdi
YKS'de yapay zekayla kopya çekerken yakalanan adayın okul koridorundaki görüntüleri ortaya çıktı
Şırnak Valisi Atay: Habur Sınır Kapısı'nda 3 milyar 916 milyon 744 bin 90 lira değerinde gümrük kaçağı eşyaya el konuldu
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
TİKA ile KOICA arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı: Hamas’ın anlaşma önerisiyle ilgili bazı değişiklik talepleri uygulanabilir değil

ABD Dışişleri Bakanı: Hamas’ın anlaşma önerisiyle ilgili bazı değişiklik talepleri uygulanabilir değil

Hamas: Arabuluculardan BMGK kararının uygulanması için dolaylı müzakere yapmalarını istedik

Hamas, Gazze için ateşkes planına ilişkin cevabını arabuluculara ilettiğini duyurdu

ABD'nin duyurduğu BMGK destekli ateşkes planı belirsizliklerle dolu

ABD'nin duyurduğu BMGK destekli ateşkes planı belirsizliklerle dolu
Blinken, Hamas'ın BM'deki Gazze'de ateşkes tasarısına yaklaşımının "umut verici işaret" olduğunu söyledi

Blinken, Hamas'ın BM'deki Gazze'de ateşkes tasarısına yaklaşımının "umut verici işaret" olduğunu söyledi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tel Aviv'de İsrail muhalefet liderleri Gantz ve Lapid ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tel Aviv'de İsrail muhalefet liderleri Gantz ve Lapid ile bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet