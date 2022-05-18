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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Ukrayna konusunda Türkiye'ye teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya destek konusunda ABD ile Türkiye'nin gösterdiği dayanışmaya dikkat çekerek, "ABD, Türkiye ve tüm müttefiklerimiz Ukrayna'ya desteklerini kararlı bir şekilde gösterdi." dedi.

Hakan Çopur   | 18.05.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Ukrayna konusunda Türkiye'ye teşekkür

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) binasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmesinin öncesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı ve gündemi değerlendirdi.

Blinken, İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak üzere başvurularını yaptıklarını kaydederek, "Bu bir süreç ve bizler de müttefikler ve ortaklar olarak bu süreci işleteceğiz." dedi.

Ortak ajandada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı dahil birçok başlığın olduğunu belirten Blinken, "ABD, Türkiye ve tüm müttefiklerimiz Ukrayna'ya desteklerini kararlı bir şekilde gösterdi. Rusya'nın saldırılarının son bulmasını istiyoruz. Bu süreçte Türkiye'nin gösterdiği ve bizim gösterdiğimiz dayanışmaya minnettarız." ifadelerini kullandı.

Blinken ayrıca, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, küresel gıda güvenliği ve diğer bölgesel ve uluslararası meselelerin de masada olacağını ifade etti.

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