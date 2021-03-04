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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan UCM'nin Filistin kararına tepki: ABD bu karara kesinlikle karşıdır

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlara yönelik soruşturma kararına karşı olduklarını açıkladı.

Hakan Çopur   | 04.03.2021
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan UCM'nin Filistin kararına tepki: ABD bu karara kesinlikle karşıdır

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, UCM'nin dün açtığını duyurduğu soruşturmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı ve kararı kabul etmediklerini bildirdi.

Blinken, açıklamasında, "ABD bu karara kesinlikle karşıdır ve karardan dolayı derin hayal kırıklığı içindedir. UCM'nin bu konu üzerinde hiçbir yargı yetkisi yoktur. İsrail UCM'nin tarafı değildir ve mahkemenin yargı yetkisine razı değildir." ifadelerini kullandı.

Filistin'in egemen bir devlet olma vasıflarına haiz olmadığını ve dolayısıyla UCM üyeliği hakkına da sahip olmadığını savunan Blinken, mahkeme kararının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Başsavcı Fatou Bensouda, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlendiği öne sürülen savaş suçlarıyla ilgili dün soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Filistin soruşturması

UCM, 16 Ocak 2015'te İsrail tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili ön inceleme açılması kararı aldığını bildirmişti.

Başsavcı Fatou Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin'in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması'nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM'ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.

İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden soruşturmanın coğrafi kapsamını belirlemelerini istedi.

UCM ilk derece dairesi 5 Şubat 2021'de verdiği kararda Mahkemenin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen suçları soruşturmak için yargı yetkisine sahip olduğuna ve Filistin'in Mahkemeye taraf devlet olduğuna hükmetmişti.

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