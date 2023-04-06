ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve BM Genel Sekreteri Guterres Ukrayna konusunu görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu ele aldı.
New York
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu ele aldı.
Blinken ve Guterres telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili görüşmede, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün önemini yineledi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın gıda ihracatına yönelik devam eden engellerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.
Blinken, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı güçlendirme çabaları için Guterres'e teşekkür etti.
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