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Dünya

ABD’de 5 polis 15 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanıyor

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 5 polise, soygun ihbarı üzerine gittikleri benzin istasyonunda 15 yaşındaki Stavian Rodriguez'i öldürme suçlaması yöneltildi.

İbrahim Hakkı Çetinkaya   | 11.03.2021
ABD’de 5 polis 15 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanıyor

Ankara

Oklahoma Bölge Savcısı David Prater, eyaletin başkenti Oklahoma’da 23 Kasım’da benzin istasyonunda bulunan marketteki silahlı soygun ihbarı üzerine olay yerine 6 polisin intikal ettiğini belirtti.

Savcı Prater’in soruşturma ekibinden Williard Paige de yaptığı açıklamada, olaya müdahale eden 6 polisten 1’inin ölümcül olmayan mermi kullanarak bir eli cebinde diğer eli de belindeki maktulü engellemek isterken, diğer 5 polisin gereksiz yere silahlarına davranarak gerçek mermilerle Rodriguez’e ateş ettiklerini söyledi.

Otopside, 15 yaşındaki Stavian Rodriguez’in vücudundan 13 mermi çıkarıldığı bilgisini paylaşan Paige, 5 polisin Rodriguez’i öldürmekle suçlandığını bildirdi.

Polisler ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir

Oklahoma Polis Teşkilatı Başkanı John George ise polisleri savunduğu açıklamasında, polislerin eğitimlerinde gördükleri üzere bu tür olaylarda çok kısa sürede karar vermeleri gerektiğini ifade etti.

Polisin hiçbir olayda can kaybı yaşanmasını istemediğini belirten George, silahlı soygun şüphelisi Rodriguez’in, emirlere uymayınca 5 polisin de aynı tehdidi algıladığını ve aynı anda silahlarını ateşlediğini belirtti.

George, bu nedenle Oklahoma Polis Teşkilatının 5 polisin yanında bulunduğu ve yasalar dahilinde hareket ettiklerinde ısrarcı olduğunu kaydetti.

Suçlanan memurlar Bethany Sears, Jared Barton, Corey Adams, John Skuta ve Brad Pemberton’ın hüküm giydikleri takdirde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecekleri aktarılırken, öldürücü olmayan mermi kullanan Sarah Carli'nin ise suçlanmayacağı ifade edildi.

15 yaşındaki Rodriguez’in annesi geçen ay dava açmıştı

Rodriguez’in annesinin geçen ay dava açmasının ardından Polis Teşkilatı da olay esnasında polislerin üzerinde bulunan kameralar tarafından alınan kayıtları yayınlamıştı.

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