Euro
9.29
Dolar
7.93
BIST 100
1,192.73
Altın
1,900.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa’da polisi tehdit eden kişi vuruldu

Fransa’nın başkenti Paris’in Val-d’Oise bölgesinde elindeki bıçakla polisi tehdit eden kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Alaattin Doğru   | 16.10.2020
Fransa’da polisi tehdit eden kişi vuruldu

Paris

Fransız medyasının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, akşam saatlerine doğru Yvelines bölgesinde elinde bıçakla bir kişi tespit edildi.

Polisi tehdit eden kişi, kaçtığı Val-d’Oise bölgesinde polisin açtığı ateşle öldürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19 tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD ilaç şirketi Pfizer Kovid-19 aşısının başkanlık seçimlerine yetişmeyeceğini duyurdu
Türkiye'de son 24 saatte 1812 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız

Benzer haberler

Fransa’da polisi tehdit eden kişi vuruldu

Fransa’da polisi tehdit eden kişi vuruldu

Seine Nehri'nin Cezayirli kanı aktığı gün: 1961 Paris katliamı

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı

Fransa ve Avrupa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti

Fransa ve Avrupa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti
Fransa'da Sağlık Bakanı, eski Başbakan ve eski Sağlık Bakanı'nın evlerine 'Kovid-19' baskını

Fransa'da Sağlık Bakanı, eski Başbakan ve eski Sağlık Bakanı'nın evlerine 'Kovid-19' baskını

Paris ve birçok şehirde Kovid-19 nedeniyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Paris ve birçok şehirde Kovid-19 nedeniyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak