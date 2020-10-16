Fransa’da polisi tehdit eden kişi vuruldu
Fransa’nın başkenti Paris’in Val-d’Oise bölgesinde elindeki bıçakla polisi tehdit eden kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Paris
Fransız medyasının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, akşam saatlerine doğru Yvelines bölgesinde elinde bıçakla bir kişi tespit edildi.
Polisi tehdit eden kişi, kaçtığı Val-d’Oise bölgesinde polisin açtığı ateşle öldürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.