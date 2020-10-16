Libya'da Trablus-Bingazi uçuşları yeniden başladı

Bingazi
Libya el-Ahrar televizyonunun haberine göre, bir yılı aşkın bir sürenin arından Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda kalkan bir uçak Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na indi.
Ülkenin en büyük ikinci kenti Bingazi'de bulunan Benina Uluslararası Havalimanı, Hafter'in Nisan 2019'da başkent Trablus'a başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak kapatılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.