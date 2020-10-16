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Dünya

ABD’li şirket 30 yıl sonra ilk kez Sudan ile enerji anlaşması imzaladı

ABD’nin yıllardır yaptırım uyguladığı Sudan yönetimi, 30 yıl aradan sonra ilk kez bir ABD’li şirket ile elektrik enerjisi alanında anlaşma imzaladı.

Ömer Erdem   | 16.10.2020
ABD’li şirket 30 yıl sonra ilk kez Sudan ile enerji anlaşması imzaladı

Hartum

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Sudan hükümeti, dün ABD’li General Electric ile elektrik enerjisi alanında anlaşma imzaladı.

Anlaşma ile enerji üretimi ve sağlık sektöründeki elektriğe bağlı sıkıntıların azaltılması, üretimin arttırılıp ekonomi ve endüstri üzerinde olumlu bir etki meydana getirilmesi hedefleniyor.

Üretilecek 470 megavat elektrikten 600 bin hanenin yararlanması bekleniyor.

Başbakan Abdullah Hamduk, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, Sudan’ın 30 yıldır önemli şirketlerle herhangi bir iş birliğine gitmediğini belirterek, “Bugün Sudan ekonomisinin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayacak etkili ortaklıklar için yeni bir doğuşa tanıklık ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Hartum Maslahatgüzarı Brian Shukan da anlaşmanın Sudan hükümeti ile General Electric arasındaki ilişkide bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Hartum yönetimine teröre destek verdiği gerekçesiyle uygulanan uluslararası yaptırımlar, Sudan’ı dış dünyadan izole ederken, ekonomik anlamda bugünde etkilerinin sürdüğü krizlerin yaşanmasına neden oldu.

Sudan, uzun zamandır hayat pahalılığı, akar yakıt ve ekmek sıkıntısının yanı sıra günde ortalama 6-7 saat süren elektrik kesintilerinin protesto edildiği gösterilere sahne oluyor.

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