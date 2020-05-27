Euro
7.46
Dolar
6.78
BIST 100
105,121.00
Altın
1,701.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, İran nükleer programı yaptırım muafiyetlerinin kalan kısmını da kaldırdı

ABD yönetiminin eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan anlaşma kapsamında İran'a uygulanan yaptırımlara yönelik sağlanan muafiyetlerin kalan kısmını da sonlandırdığı ve iki İranlı yetkiliye yaptırım uygulayacağı bildirildi.

Kasım İleri   | 27.05.2020
ABD, İran nükleer programı yaptırım muafiyetlerinin kalan kısmını da kaldırdı

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Bugün, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) ile ilişkili projelerde uygulanan yaptırım muafiyetlerini 60 gün içinde yürürlüğe girecek şekilde sonlandırıyorum. İran'ın nükleer gerilimi devam ettirmesi bu iş birliğinin son bulması gerektiğini gösterdi. Nükleer zorbalığa devam etme girişimleri sadece rejime yönelik daha büyük baskıyı beraberinde getirecek." ifadelerini kullandı. 

Pompeo, ayrıca İran'ın nükleer programında görevli Macid Agha ve Amcad Sazgar isimli iki üst düzey yetkiliyi de yaptırım listesine aldıklarını kaydetti.

Sazgar, İran Atom Enerjisi Kurumunun direktörü iken Agha'nın aynı kurumda uranyum zenginleştirme ve santrifüjlerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Pompeo, "İranlı bilim adamları nükleer silahların yaygınlaştırılması dışında barışçıl bir iş aramak veya yaptırımlara maruz kalma riskini almak arasında bir seçim yapmalı."dedi.

Mike Pompeo, Buşehr Nükleer Enerji Tesisi'nde güvenlik çalışmaları yapan uluslararası şirketlere işlerini sonlandırması için 90 günlük süre verdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mekke'de pazar gününden itibaren aşamalı olarak normalleşme başlayacak
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 5 milyon 750 bini geçti
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina liglerin başlaması konusunda kararlı
Avusturya’da cuma namazı yeniden kılınacak

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisi Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

Trump siyahi vatandaşın polis şiddetiyle ölmesini değerlendirdi: Çok çok üzücü bir olay

ABD, İran nükleer programı yaptırım muafiyetlerinin kalan kısmını da kaldırdı

ABD Başkanı Trump ve New York Valisi Cuomo Beyaz Saray'da görüştü

ABD Başkanı Trump ve New York Valisi Cuomo Beyaz Saray'da görüştü

ABD'de polis şiddetiyle ölen Floyd'un ailesi cinayetten yargılama istiyor

ABD'de polis şiddetiyle ölen Floyd'un ailesi cinayetten yargılama istiyor
ABD Suriye'de alçak irtifa hava savunma füze sistemi konuşlandırdı

ABD Suriye'de alçak irtifa hava savunma füze sistemi konuşlandırdı