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İzmir'de polis ekipleri maske denetimi yaptı

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesileceği talimatının ardından İzmir'de polis ekipleri maske denetimi yaptı.

Ramazan Ercan   | 22.06.2020
İzmir'de polis ekipleri maske denetimi yaptı Fotoğraf: Lokman İlhan - Anadolu Ajansı

İzmir

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin işlek noktalarında maske kontrolü gerçekleştirdi.

Gündoğdu Meydanı'nda polis ekip aracından vatandaşların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dikkatli olmaları, maske takıp sosyal mesafe ve el hijyenine uymaları konusunda anonslar yapıldı.

Polis ekipleri, 1'inci Kordon'da gezen vatandaşların maske takıp takmadığını kontrol etti.

Ekipler, maskesiz dışarı çıkan bazı kişilere para cezası kesti.

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