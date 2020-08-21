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Dünya

AB ile ABD gümrük vergisi indiriminde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) ile ABD, ıstakoz ve kristal gibi sınırlı sayıda ürünün gümrük vergilerinde indirim sağlanması konusunda anlaştı.

Ata Ufuk Şeker   | 21.08.2020
AB ile ABD gümrük vergisi indiriminde anlaştı

Brüksel

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Phil Hogan ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, gümrük vergilerinde indirim hakkında ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, AB ve ABD'nin karşılıklı ticarette gümrük vergilerinde indirim sağlayan pakette anlaştıkları kaydedildi.

Bunun AB ve ABD arasında 20 yıldan uzun süredir yapılan ilk gümrük vergileri indirimi anlaşması olduğuna işaret edilen bildiride, AB'nin ABD'den ithal edilen canlı ve dondurulmuş ıstakozdaki gümrük vergilerini geriye dönük olarak 1 Ağustos'tan itibaren 5 yıl için kaldıracağı, ABD'nin de AB'den ithal ettiği hazır yemekler, kristal cam eşyalar ve çakmak gibi ürünlerden gümrük vergilerini yüzde 50 oranında azaltacağı belirtildi.

Özellikle, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte AB ve ABD arasındaki ticari ilişkiler gergin bir sürece girdi.

Taraflar arasında çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulanması ve havacılık sektörüne sağlanan desteklemeler konularında uzlaşmazlıklar bulunuyor.

Söz konusu gümrük verileri indirim anlaşması taraflar arasında yıllık yaklaşık 100'er milyon dolarlık ürünleri kapsamasına rağmen uzlaşı sembolik önem taşıyor.

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