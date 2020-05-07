ABD Başkanı Trump'ın yaverinde Kovid-19 çıktı
ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Washington
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ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birisinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.
CNN'in Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump ile yakın temasta olan yaverlerinden birinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Yaverin pozitif çıkması, Trump'ın sağlığı konusunda endişeleri artırdı.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Beyaz Saray Sağlık Birimi, yerleşkede çalışan bir ordu mensubunun testinin pozitif çıktığını bildirdi. Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de test yapıldı ve sonuç negatif geldi." bilgisine yer verdi.
Kimliği açıklanmayan yavere, dün sabah hastalık belirtileri gösterdikten sonra virüs teşhisi konulduğu ve düzenli aralıklarla virüs testinin tekrarlandığı kaydedildi.
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