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Dünya

ABD Başkanı Trump: Obama Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptı

ABD Başkanı Trump, eski Başkan Obama'nın "Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını" belirtti.

Dildar Baykan   | 09.10.2019
ABD Başkanı Trump: Obama Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanarak, "Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." ifadesini kullandı. 

Trump, bugün Beyaz Saray'da, Suriye kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunan Trump, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti." dedi.

Ayrıca YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanan Trump, "Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu. 

Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını da "en kötü hata" olarak nitelendirdi.

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