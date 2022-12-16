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Dünya

ABD Başkanı Biden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı.

Dilara Zengin Okay   | 16.12.2022
ABD Başkanı Biden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

Washington

Amerikan federal hükümetine 23 Aralık'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatoda onaylanmasının ardından Başkan Biden'ın imzasına sunuldu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu tasarının Biden tarafından imzalandığı bildirildi.

Geçici bütçe tasarısının ABD yerel saatiyle bu gece yarısından önce onaylanmasıyla hükümetin kapanmasının önüne geçildi.

Böylece, 1 Ekim 2022'de başlayan 2023 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2'nci geçici bütçe yürürlüğe girmiş oldu.

Söz konusu geçici bütçenin yürürlüğe girmesi, 2023 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşı sağlanması için bir hafta daha süre kazandırdı.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

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