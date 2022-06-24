Dolar
17.38
Euro
18.29
Altın
1,825.96
ETH/USDT
1,158.10
BTC/USDT
21,008.00
BIST 100
2,543.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültepe Ekonomi Zirvesi-2022’de konuşuyor
logo
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler için İran'a gidiyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran nükleer müzakereleri kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a gidecek.

Ömer Tuğrul Çam   | 24.06.2022
AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler için İran'a gidiyor

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, İran nükleer müzakereleri olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) koordinatörü olan Borrell, 24-25 Haziran'da Tahran'da olacak.

Borrell, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer İranlı yetkililerle görüşmeler yapacak.

İran, nükleer programı hakkında 2015'te BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya'nın yanı sıra ve Almanya ile anlaşma imzalamıştı.

ABD, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde 2018'de anlaşmadan ayrıldı. Joe Biden'ın başkanlığa gelmesinden sonra İran ile ABD'nin anlaşmaya dönmesi için müzakereler başladı.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'de Viyana'da başlayan müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilse de İran'ın Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına ilişkin talebi başta olmak üzere çözüme kavuşamayan bazı meseleler nedeniyle görüşmeler çıkmaza girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan BM'ye "yeniden yapılandırma" çağrısı
Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi
"Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan zanlılardan 46'sı adliyeye sevk edildi

Benzer haberler

AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler için İran'a gidiyor

AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler için İran'a gidiyor

Moldova, AB'ye 'adaylık statüsü' yolculuğunda siyasi krizler yaşadı

Ukrayna ve Moldova'nın katılmasıyla AB üyeliği için bekleyen ülkelerin sayısı arttı

Zelenskiy, Ukrayna'ya, AB'ye "aday ülke" statüsü verilmesini "zafer" olarak nitelendirdi

Zelenskiy, Ukrayna'ya, AB'ye "aday ülke" statüsü verilmesini "zafer" olarak nitelendirdi
Gürcistan'dan AB'ye 'aday ülke statüsünün şimdilik verilmemesine' tepki

Gürcistan'dan AB'ye 'aday ülke statüsünün şimdilik verilmemesine' tepki
Yunanistan: Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için süre belirlensin

Yunanistan: Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için süre belirlensin