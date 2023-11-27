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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için fon ayırması meşru müdafaa değildir

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Savaşın ortasında İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağını öğrenerek dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değildir." ifadelerini kullandı.

Selen Valente Rasquinho  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için fon ayırması meşru müdafaa değildir Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Borrell, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile eş başkanlığını yaptığı Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'nun açılışında konuştu.

İsrail'in yasa dışı yerleşimleri artırmak için fon tahsis etme konusundaki yeni kararına değinen Borrell, bu durumu kınadı.

Borrell, konuşmasının ardından X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın ortasında İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağını öğrenerek dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değildir. İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecektir. Yerleşimler ciddi bir uluslararası insan hakları ihlalidir ve İsrail'in en büyük güvenlik sorumluluğudur."

"Filistin devleti olmadan İsrail için barış ve güvenlik söz konusu olmayacaktır"

Toplantıda yaptığı konuşmada da Borrell, "Filistin devleti olmadan İsrail için barış ve güvenlik söz konusu olmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, İsrail'in de AiB'nin üyesi olduğunu anımsatarak, bugünkü toplantıya katılmamasından üzüntü duyduğunu kaydetti.


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