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Dünya, Koronavirüs

AB ülkeleri Çin'den gelen yolcularla ilgili koordineli tedbirlerde anlaştı

AB üyeleri, doğrudan Kovid-19 test zorunluluğu getirmedi ancak yolculardan test istenmesinin "güçlü şekilde teşvik edileceği" açıklandı.

Ömer Tuğrul Çam   | 04.01.2023
AB ülkeleri Çin'den gelen yolcularla ilgili koordineli tedbirlerde anlaştı Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile AB üyesi olmayan Şengen ülkeleri, Çin'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.

AB ülkeleri, AB'nin ilgili kurumları ve Şengen üyesi ülkelerin kriz yönetiminden sorumlu yetkilileri, Çin'de vakaların artışına karşı neler yapılacağını ele almak üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantı sonunda İsveç'in dönem başkanlığını yürüttüğü AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, toplantıdan Çin'e giden ve Çin'den gelen tüm yolculara tıbbi maske takmaları tavsiye edilmesi kararı çıktı.

Toplantıda alınan kararlarda yolcuların Kovid-19 testi yaptırmaları doğrudan zorunlu tutulmadı.

Ancak AB ülkelerinin Çin'den gelen tüm yolculardan uçuştan 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test istemesinin de "güçlü şekilde teşvik edileceği" bildirildi.

AB üyeleri, Çin'den gelen uçakların atık sularının analiz edilmesi ve yolculardan rastgele örnekler alınarak epidemiyolojik durumun takibi için genom dizilimlerinin incelenmesi konusunda da anlaştı.

AB ülkeleri, ocak ayı ortasında durumu tekrar değerlendirecek.

Çin'in geçen ayın başında Kovid-19 tedbirlerini gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik tedbirler alacağını bildirmişti.

İtalya, İspanya, Fransa gibi AB ülkelerinin yanı sıra ABD, Hindistan, Japonya, Malezya, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülke, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik önlemler duyurmuştu.

AB Komisyonu da birlik genelinde koordineli şekilde aynı tedbirlerin uygulanmasını istemiş, AB ülkelerinin büyük çoğunluğu da bu görüşe katılmıştı.

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