AB, Ukrayna'dan sonra diğer çatışma bölgelerindeki ortaklarına da silah sağlamayı planlıyor
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna gibi dünyanın diğer çatışma bölgelerindeki partnerlerine de silah yardımı yapacaklarını belirterek, Nijer ve Somali'nin ilk örnekler olabileceğini söyledi.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brüksel'de AB ülkelerinin savunma bakanlarının yanı sıra AB'nin ortaklarından temsilciler, düşünce kuruluşları, akademi dünyasından katılımcılarla ilki düzenlenen Schuman Güvenlik ve Savunma Forumu sona erdi.
Avrupa Parlamentosunda yapılan toplantıda konuşan Borrell, forumda Avrupa'nın karşı karşıya olduğu ortak zorluk ve tehditlerin nasıl ele alınacağının görüşüldüğünü bildirdi.
Borrell, forumu iki yılda bir düzenlemeyi hedeflediklerini ifade ederek, gelecek toplantıyı bir sonraki senenin sonundan önce yapmayı önerdi.
Ukrayna'daki savaşın ardından AB'nin profilinin değiştiğine işaret eden Borrell, "Neler yaptığımızı gören bazı ortaklar, isteklerine aynı derecede hızlı ve verimli yanıt vermemizi bekliyor. 'Ukrayna için yaptıklarınız, çabalarınız, kapasiteleriniz, iradeniz, tepki verme şekliniz, birlik olmanız, hızlı bir şekilde, siyasi, mali, diplomatik kaynaklarınızı harekete geçirmeniz, aynı şeyi bizim için de yapmanızı bekliyoruz' diyor. Bu cevaplanması gereken bir taleptir. Bu bizim için yeni bir girişim olacak." diye konuştu.
Borrell, "Örneğin, operasyonel eğitim veya ortaklarımızı istihbarat, lojistik, siber ve hibrit savaş gibi kritik alanlarda destekleme konusunda beklentileri karşılayabilmeli ve bir 'eğit ve donat' yaklaşımını sürdürebilmeliyiz." dedi.
Birçok ortaktan Avrupa Barış Fonu kapsamında silah teslimi için çağrılar aldığını ifade eden Borrell, "Nitekim önümüzdeki aylarda bu tür ekipmanları Afrikalı ortaklarımıza teslim etmeye başlamak için çalışıyoruz. Nijer'e helikopterler için mühimmat konusunda yardım etmek, bir örnek. Eğitim amaçlı mühimmat ile Somali'ye yardım etmek." tespitini yaptı.
Borrell, "Savaş halindeki bir ülkeye silah sağlamak için Avrupa Barış Fonu'nu kullanarak yaptıklarımız, dünyadaki diğer çatışmalarda diğer ortakları desteklemek için yapılmalıdır, yapılabilir ve yapılacaktır." diye konuştu.
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