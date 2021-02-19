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Dünya

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut: Her türlü terör eylemi Avrupa Birliği olarak kınadığımız bir eylemdir

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin, her türlü terör eyleminin AB tarafından kınandığını söyledi.

Mustafa Ünal Uysal   | 19.02.2021
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut: Her türlü terör eylemi Avrupa Birliği olarak kınadığımız bir eylemdir Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Mersin

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Tarsus Tarım Kredi Kooperatiflerinde düzenlenen "Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Bölge Birliği Tanışma Toplantısı"nda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili terör örgütü PKK'yı kınadı.

Ailelere başsağlığı dileyen Meyer-Landrut, "Her türlü terör eylemi Avrupa Birliği olarak kınadığımız bir eylemdir. Mersin'de de bir şehidimiz olmuştu. Ailesine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun." diye konuştu.

Meyer-Landrut, Türkiye'nin çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği olarak 2016'dan bu yana 6 milyar avroluk destek sağladık ve geçtiğimiz sene sonuna kadar bu 6 milyar avronun hepsi sözleşmelerle harcandı. Bizler bu anlamda uluslararası partnerlerimiz ve Türkiye’deki partnerlerimizle mali yardımlar sağlıyoruz. Mültecilerin iş piyasasına entegrasyonları, topluma uyumları, istihdam sağlanması ayrıca öğretmenlerin finansmanı, yeni okulların inşası, sağlık ve koruma alanında ücretsiz destek sağlanması gibi destekler sunuyoruz."

Meyer-Landrut, "Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi"nin önemli olduğunu belirterek, projeyle mültecilerin sürdürülebilir yaşam kaynaklarına ve istihdama erişmelerine imkan tanınacağını anlattı.

Diğer konuşmacılar

Vali Ali İhsan Su ise Mersin'in önemli bir tarım kenti olduğunu, tarım alanında başarılarının her geçen gün arttığını kaydetti.

Söz konusu projenin son derece değerli olduğuna dikkati çeken Su, "Proje, vatandaşlarımıza ve ülkemizde geçici koruma altında olan yabancılara tarım alanlarında iş gücüne katılmalarını kolaylaştırarak hem gelir elde etmelerini hem de daha kalifiyeli olmalarına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Su, Mersin'de misafir ettikleri geçici koruma statüsündeki yabancılar için eğitim, sağlık ve gıda başta olmak üzere her alanda ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ise projenin Adana, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Mersin'de belirlenen birimlerde uygulanacağını anlatarak, "Bu projeyle Türk çiftçilerimiz, tarım işçilerimiz ile geçici koruma altındaki Suriyeli ve diğer mültecilerin ekonomik anlamda güçlenmelerini ve yaşam refahlarının artırılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projeyle ilgili sunum gerçekleştirildi.

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