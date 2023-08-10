Dolar
27.04
Euro
29.79
Altın
1,917.69
ETH/USDT
1,854.80
BTC/USDT
29,523.00
BIST 100
7,441.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB: Sırbistan'a yaklaşımımız dengeli

Avrupa Birliği (AB), Sırbistan'a yaklaşımlarının dengeli olduğunu, politikalarını değiştirmelerinin ancak 27 üye ülkenin ortak kararıyla mümkün olacağını bildirdi.

Selen Temizer  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
AB: Sırbistan'a yaklaşımımız dengeli

Brüksel

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri ile ABD'li senatörlerinin imzasını taşıyan ve Batı'nın Sırbistan politikasını eleştiren mektupla ilgili soruyu yanıtladı.

Stano, "AB'de binlerce parlamenter var. Yeni politikalar, sadece 27 üye ülkenin oy birliğiyle oluşturuluyor." diyerek milletvekillerinin kaleme aldığı mektubun bir şey değiştirmeyeceğini vurguladı.

AB'nin Sırbistan-Kosova geriliminde yalnızca kolaylaştırıcı rol oynadığına işaret eden Stano, "Taraflara yaklaşımımız dengelidir. Ancak geri alınamaz değildir." ifadesini kullandı.

AP'nin dünkü haberine göre, AB ve ABD'li bir grup üst düzey siyasetçi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'ye Batı'nın Sırbistan'a yaklaşımını eleştiren ortak bir mektup göndermişti.

Mektupta, Kosova'daki gerginliğin çözümü için Sırbistan'a daha fazla baskı yapılması gerektiği belirtilmişti.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken, Sırbistan ise bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aksaray'da sahipsiz köpeklerin ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı
TÜBA su israfıyla topyekun mücadele uyarısında bulundu
Kastamonu için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
Beyoğlu'nda kalabalık arasında maske takıp dolar dağıtan 13 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

AB: Sırbistan'a yaklaşımımız dengeli

AB: Sırbistan'a yaklaşımımız dengeli

AB, Almanya'nın karbon kaçağı riskini düşürme planını onayladı

Savaştan kaçan 4 milyon 700 bin Ukraynalı halen AB’de geçici koruma altında

Avrupa'daki kuraklık zeytinyağı fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı

Avrupa'daki kuraklık zeytinyağı fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı
AB: Nijer'de demokratik düzenin normal yollarla tesisi için hala vakit var

AB: Nijer'de demokratik düzenin normal yollarla tesisi için hala vakit var
AB, Adobe'nin Figma'yı satın alma girişimini soruşturuyor

AB, Adobe'nin Figma'yı satın alma girişimini soruşturuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet