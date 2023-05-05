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Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'a silahlı saldırılar nedeniyle başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'daki silahlı saldırılarda yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Sırbistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Tuğba Altun  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'a silahlı saldırılar nedeniyle başsağlığı diledi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sırbistan'da 2 gün önce bir okulda meydan gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Belgrad yakınlarındaki Mladenovac bölgesinde gece yaşanan silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesinden ve 14 kişinin yaralanmasından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yakınlarını kaybedenlerin ailelerine, Sırbistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.​​​


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