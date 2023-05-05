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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB'den Ukrayna'ya mühimmat desteği için 1 milyar avroluk yardım tedbiri

Avrupa Birliği (AB), "Avrupa Barış Fonu" adlı mali araç kapsamında Ukrayna'ya yönelik mühimmat desteği için 1 milyar avroluk tedbiri kabul ettiğini duyurdu.

Selen Temizer  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
AB'den Ukrayna'ya mühimmat desteği için 1 milyar avroluk yardım tedbiri Fotoğraf: Andre Alves/AA

Brüksel

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'ya "Avrupa Barış Fonu" kapsamında 1 milyar avro değerinde yardım tedbiri kabul edildi.

Böylece Ukrayna ordusuna 155 mm'lik top mermisi ve talep edilmesi halinde AB üye ülkeleri tarafından Avrupa savunma sanayisinden ortaklaşa tedarik edilecek füzelerin sağlanması finanse edilecek.

Ortak mühimmat ve füze tedariki, AB veya Norveç'te yerleşik ekonomik operatörler vasıtasıyla yapılabilecek. Mühimmat ve füzelerin AB veya Norveç'te üretilmesi de desteklenecek.

Öte yandan bu yardımla AB'nin Avrupa Barış Fonu kapsamında Ukrayna'ya yönelik toplam katkısı 5,6 milyar avroya çıkacak.

20 Mart'ta kabul edilen karar, üç aşamayı içeriyor. 13 Nisan'da kaydedilen ilk aşamada, Konsey, üye ülkelere 9 Şubat-31 Mayıs döneminde mevcut stokları ya da verdikleri siparişler üzerinden Ukrayna'ya bağışladıkları mühimmat için geri ödeme yapılabilmesi amacıyla 1 milyar avroluk finansman paketini kabul etmişti.

İkinci olarak, 3 Mayıs'ta Komisyon, Mühimmat Üretimini Destekleme Yasa (ASAP) teklifini sunmuş, bu kapsamda AB bütçesinden 500 milyon avro finansman sağlanacağı duyurulmuştu.

Üç aşamalı tedbir, üye ülkelerin 20 Mart'ta vardıkları ve sene sonuna kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderme hedefiyle ilgili teslimatı ve ortak tedariki hızlandırmayı amaçlıyor.

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