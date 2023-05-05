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Dünya

Biden, borç limiti krizinde Cumhuriyetçileri suçladı

ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisinde iki yılda büyük ilerleme kaydettiklerini belirterek borç limiti çıkmazının, Kongre'deki bazı Cumhuriyetçiler tarafından yönlendirilen "üretilmiş bir kriz" olduğunu söyledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
Biden, borç limiti krizinde Cumhuriyetçileri suçladı

New York

Biden, "Amerika'da yatırım" konulu toplantının açılışında, bu sabah açıklanan istihdam raporundan iyi haberler geldiğine işaret ederek, geçen ay 250 binden fazla istihdam artışı kaydedildiğini anımsattı.

İşsizlik oranının yüzde 3,4 ile 50 yılın en düşük seviyelerinde olduğuna dikkati çeken Biden, siyahilerin işsizlik oranının da rekor düşük seviyeye indiğini ifade etti.

Biden, üst üste 9 aydır düşen enflasyonun geçen yazdan bu yana yüzde 40 azaldığını vurgulayarak "Açıkçası yapacak daha çok işimiz var ancak doğru yönde ilerliyoruz." diye konuştu.

"Amerika'da yatırım" programından da bahseden Biden, bu konuda ilerleme kaydettiklerini dile getirdi.

Biden, gelecek 10 yılda bütçe açığının yaklaşık 3 trilyon dolar azaltılmasını hedefleyen bütçe teklifine de değinerek, bazı Cumhuriyetçilerin taleplerinin kabul edilmemesi halinde ülkenin temerrüde düşmesine izin verme tehdidinde bulunduğunu anımsattı.

Gelecek hafta Kongre liderlerine temerrüde düşmekten kaçınmaları gerektiğini söyleyeceğini anlatan Biden, harcamaları nerede kısacakları ve vergi sisteminin nasıl adil bir noktaya taşınacağı gibi konuları tartışabileceklerini ancak bunun "borcun temerrüde düşmesi tehdidi" altında yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Biden, ülkede son iki yılda büyük ilerleme kaydettiklerini belirterek, tüm gelişmeler sonrasında bütçe limiti çıkmazının Kongre'deki "MAGA Cumhuriyetçiler" tarafından yönlendirilen "üretilmiş bir kriz" olduğunu savundu.


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