Dolar
27.04
Euro
29.79
Altın
1,917.69
ETH/USDT
1,854.80
BTC/USDT
29,523.00
BIST 100
7,441.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM, Etiyopya'da kötüye giden güvenlik durumundan endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Etiyopya İnsan Hakları Uzmanları Komisyonu, Etiyopya'nın kuzeybatı bölgesinde ve özellikle Amhara'da kötüye güvenlik durumundan derin endişe duyduğunu açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
BM, Etiyopya'da kötüye giden güvenlik durumundan endişe duyuyor

Cenevre

BM İnsan Hakları Konseyi'nden Komisyon adına yapılan yazılı açıklamada, 4 Ağustos'ta Etiyopya'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği hatırlatıldı.

Daha önceki OHAL kararlarının, insan hakları ihlallerini de beraberinde getirdiği hatırlatılan açıklamada, Etiyopya hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak "zorunluluk, orantılılık ve ayrımcılık yapmama" ilkelerine bağlı kalma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Etiyopya'nın kuzeybatı bölgesinde ve özellikle de Amhara'da kötüye giden güvenlik durumundan derin endişe duyuyoruz. Tüm tarafları insan haklarına saygı duymaya, şiddeti azaltmak için adımlar atmaya ve farklılıkların barışçıl çözümü için süreçlere öncelik vermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

BM İnsan Hakları Konseyi, Uluslararası Etiyopya İnsan Hakları Uzmanları Komisyonu'nu ülkedeki uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri ile uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası mülteci hukuku ihlallerine ilişkin kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma yürütmek üzere 17 Aralık 2021'de görevlendirmişti.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzaladı ve bölgedeki tüm örgütleri silahsızlandırmaya başladı. Ancak federal hükümetin talimatlarına uymayan ve "Fano" adını taşıyan milisler, silah bırakmayı reddederek orduyla çatışmaya girmişti.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde ordu ile yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta olağanüstü hal ilan etmiş, 7 Ağustos'ta ise Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Bugün Etiyopya ordusunun, Amhara'da silahlı grupların ele geçirdiği bölgeleri geri aldığı bildirilmişti.

Etiyopya Olağanüstü Hal Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bahir Dar ve Gonder dahil Amhara'nın birçok bölgesinde güvenliğin sağlandığı ve silahlı grupların geri çekildiği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aksaray'da sahipsiz köpeklerin ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı
TÜBA su israfıyla topyekun mücadele uyarısında bulundu
Kastamonu için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
Beyoğlu'nda kalabalık arasında maske takıp dolar dağıtan 13 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

BM, Etiyopya'da kötüye giden güvenlik durumundan endişe duyuyor

BM, Etiyopya'da kötüye giden güvenlik durumundan endişe duyuyor

DSÖ, Etiyopya'nın Amhara bölgesinde devam eden çatışmalardan endişe duyuyor

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişi yerinden oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet