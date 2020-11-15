Euro
9.09
Dolar
7.68
BIST 100
1,291.29
Altın
1,888.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de
logo
Dünya

Etiyopya'da yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya’da yolcu otobüsünün hedef alındığı silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti.

Ömer Erdem   | 15.11.2020
Etiyopya'da yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mohammed Abdu Abdulbaqı/AA

Hartum

Bağımsız Etiyopya İnsan Hakları Komisyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey batısındaki Benishangul-Gumuz eyaletinde yolcu otobüsünün hedef alındığı silahlı saldırıda 34 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, dün eyalete bağlı Wonbera’dan Chagni’ye giden yolcu otobüsüne düzenlenen "korkunç" saldırıdan üzüntü duyulduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği vurgulandı.

Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin ulusal ordu birliklerine 3 Kasım'da saldırmasının bir gün sonrasında Başbakan Abiy Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ulusal basındaki haberlere göre TPLF, orduya destek verdiği gerekçesiyle Etiyopya'nın çeşitli eyaletlerinin yanı sıra Eritre'nin başkenti Asmara'ya da roketli saldırılar düzenledi.

Çatışmaların yoğunlaştığı kuzeydeki bölgelerden Sudan'a insan göçü ise sürüyor.

Başbakan diyalog çağrılarını reddetti

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara, hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da doktorlar acil olmayan ameliyatların ertelenmesini talep etti
İran'da son 24 saatte 459 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 925 bini geçti
Endonezya: BM, herkesin ilaç ve aşıya erişiminde etkin rol oynamalı
Kovid-19'u yenen Tiryaki: Artık suyu içemez hale gelmiştim

Benzer haberler

Etiyopya'da yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'da yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti

BM: Etiyopya'daki sivil katliamı 'savaş suçu' sayılabilir

Uluslararası Af Örgütü: Etiyopya'da sivil katliamı yapıldı

Etiyopya'nın başkentinde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne operasyonda 242 gözaltı

Etiyopya'nın başkentinde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne operasyonda 242 gözaltı
Etiyopya'da ordunun Tigray Halk Kurtuluş Cephesine yönelik operasyonuna destek gösterisi

Etiyopya'da ordunun Tigray Halk Kurtuluş Cephesine yönelik operasyonuna destek gösterisi

Etiyopya iç savaşın eşiğinde

Etiyopya iç savaşın eşiğinde