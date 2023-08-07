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Dünya

DSÖ, Etiyopya'nın Amhara bölgesinde devam eden çatışmalardan endişe duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Etiyopya'nın kuzeyinde bulunan, ülkenin en kalabalık ikinci bölgesi Amhara'da devam eden şiddet olaylarından endişe duyduklarını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
DSÖ, Etiyopya'nın Amhara bölgesinde devam eden çatışmalardan endişe duyuyor

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda Amhara'daki çatışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"DSÖ, Etiyopya'nın en kalabalık ikinci bölgesi Amhara'da süren şiddet olaylarından endişe duyuyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, yolların kapatılması sebebiyle insani erişimde ve internetin geçici durdurulması nedeniyle iletişimde zorluklar yaşandığını kaydetti.

Ghebreyesus, "Çatışmaların insanların sağlığı üzerinde doğrudan etkisi var. Bunun sağlık sistemleri üzerinde ciddi ve uzun süreli sonuçları olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Amhara'da sağlık hizmetlerine kesintisiz erişim ve koruma çağrısında bulunan Ghebreyesus, böylece DSÖ ve ortaklarının çalışmalarına devam edebileceklerini belirtti.

Ghebreyesus, "Her şeyden önce barış" dediklerinin altını çizdi.

Etiyopya'da federal hükümet, Amhara bölgesinde ordu ile yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

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