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Dünya

Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen biri PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 2 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen biri PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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