Dolar
19.51
Euro
21.55
Altın
2,024.72
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,457.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
logo
Dünya

AB, Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'ya yönelik 11'inci yaptırım paketi teklifini üye ülkelere gönderdi.

Ata Ufuk Şeker  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
AB, Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığında

Brüksel

AB Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

"AB Komisyonu'nun 11'inci yaptırım paketi teklifini üye ülkelere gönderildiğini teyit ediyorum." diyen Mamer, bu aşamada üye ülkelerin paket içeriğini değerlendireceklerini belirtti.

Mamer, yeni yaptırım paketine ilişkin detayları henüz paylaşamayacağına işaret ederek, bu pakette yaptırımların uygulanması, etkinliği ve delinmesinin önlenmesine odaklanacaklarını vurguladı.

"Paket, Rusya'ya yapılan ihracata ve bunun nasıl ele alınması gerektiğine bakacaktır." diyen Mamer, Rusya'nın kısıtlanan ürünleri diğer ülkelerden ithal etmesini önlemek istediklerini ifade etti.

Mamer, bu aşamada yeni yaptırım paketinin çarşamba günü, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki Daimi Temsilciler Komitesi’nde (COREPER) ele alınmasını beklediğini söyledi.

Avrupa basına göre, AB'nin yeni yaptırım paketi teklifinde Rusya'ya askeri amaçla kullanılabilen ekipmanları tedarik ettiği gerekçesiyle 7 Çinli firma da bulunuyor.

AB, şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. Binin üzerinde kişi ve 200’e yakın kurumun mal varlıkları donduruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasete, siyasetçiye dönük bir şiddetin herhangi bir şekilde mazur görülmesi söz konusu olamaz
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Togg'un T10X modelleri sahiplerine teslim edilmek üzere İstanbul'a gelmeye devam ediyor
Adalet Bakanı Bozdağ: (Erzurum'daki gerginlik) Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmış durumda
Bakan Karaismailoğlu: Hızlı tren hattıyla Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek

Benzer haberler

AB, Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığında

AB, Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığında

AB, Avrupa Günü'nü zorlu bir gündemle karşılıyor

İstanbul Havalimanı günde 1446 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu

Wagner, Bahmut’ta kontrol ettiği bölgeleri Çeçen birliklerine bırakmayı talep etti

Wagner, Bahmut’ta kontrol ettiği bölgeleri Çeçen birliklerine bırakmayı talep etti
Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 48 asker daha salıverildi

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 48 asker daha salıverildi
Antalya turizminde Avrupalı turist hareketliliği arttı

Antalya turizminde Avrupalı turist hareketliliği arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet