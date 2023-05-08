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Dünya

Cibuti'de Türkiye'deki depremzedeler için özel pul basıldı

Doğu Afrika ülkelerinden Cibuti, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedeler için özel pul basarak gelirini Türkiye'ye bağışladı.

Tufan Aktaş  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
Cibuti'de Türkiye'deki depremzedeler için özel pul basıldı

İstanbul

Doğu Afrika ülkelerinden Cibuti, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedeler için özel pul basarak gelirini Türkiye'ye bağışladı.

Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Güney Afrika Genel Müdürü Elif Çomoğlu Ülgen ve Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz, iki ülke arasındaki siyasi istişarelerin 3. turunda Cibutili yetkililerle bir araya geldi.

Büyükelçi Uraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cibuti'de düzenlenen siyasi istişare toplantısında, iki ülke arasında siyasi, ekonomik, kültürel, konsolosluk ve eğitim alanında mevcut işbirliği projelerinin ele alındığını ve ilişkilerin her alanda ileriye götürülmesi mutabakatına varıldığını belirtti.

Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf'un da heyeti kabul ettiğini ve Türkiye'ye verdikleri önemin altını çizdiğini aktaran Uraz, Bakan Yusuf'un Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin başarıyla icra edilmesi temennilerini paylaştığını söyledi.

Depremzedeler için özel pul

Cibuti İletişim Bakanı Rıdvan Abdillahi Bahdon, Türkiye'deki depremzedeler anısına basılan özel pulu törenle heyete takdim etti.

Pulun satışından elde dilecek gelirin, Türkiye'nin depremzedeler için açtığı hesaba aktarılacağı öğrenildi.

Türk heyet, Doğu Afrika Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Genel Sekreteri Workneh Gebeyehu tarafından da kabul edildi.

Toplantıda, IGAD ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde ikili ilişkilerin ileri götürülmesi, Sudan'daki gelişmeler ile krizin çözümü ele alındı.

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