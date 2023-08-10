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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da 37 köyün zorunlu olarak tahliye edileceği bildirildi

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yer alan Kupyansk ilçesine bağlı 37 köyün zorunlu olarak tahliye edileceği belirtildi.​​​​​​​

Aliia Raimbekova  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Ukrayna'da 37 köyün zorunlu olarak tahliye edileceği bildirildi

Kiev

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kupyansk İlçesi Askeri İdare Başkanı Andrey Kanaşeviç, ilçedeki köylerin tahliyesine ilişkin kararı imzaladı.

Karara göre, Kupyansk'a bağlı 37 yerleşim yeri zorunlu olarak tahliye edilecek.

Ukrayna'da yoğun çatışmalara sahne olan Kupyansk yönünde Rusya'nın saldırıları sürüyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte Kupyansk yönünde Ukrayna birliklerinin Sinkivka ve İvanivke yerleşim yerlerinde Rus saldırılarını başarıyla püskürttüğünü ileri sürerek, bu yönde 10'dan fazla yerleşim yerinin Rus ordusunun topçu ve havan topu saldırılarından etkilendiğini açıkladı.

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