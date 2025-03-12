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Dünya

AB Konseyi Başkanı Costa, ABD ile gümrük vergileri geriliminde itidal çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD'nin getirdiği ek gümrük vergilerine karşı AB'nin vereceği karşılığın ölçülü olacağını belirterek, tırmanıştan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
AB Konseyi Başkanı Costa, ABD ile gümrük vergileri geriliminde itidal çağrısı yaptı Fotoğraf: Ömer Sercan Karkuş - AA

Brüksel

Costa, Almanya'nın başkenti Berlin'de Başbakan Olaf Scholz'la ortak basın toplantısında konuştu.

AB'nin gündemindeki en sıcak maddenin savunma ve Ukrayna'nın desteklenmesi olduğunu aktaran Costa, 20-21 Mart'ta yapılacak AB zirvesinin ise rekabetçiliğe odaklanacağını, her iki temanın da birbirine bağlı olduğunu ifade etti.

Costa, "Avrupa savunmasına yatırım yapmak aynı zamanda endüstrilerimize, teknolojimize, vatandaşlarımız için işlere yatırım yapmak anlamına geliyor. Aynı zamanda Avrupa'nın zorlu bir küresel bağlamda çıkarlarını savunmak için güçlü ve rekabetçi bir ekonomiye ihtiyacı var. Refah ve güvenlik aynı madalyonun iki yüzüdür." diye konuştu.

Enerji maliyetleri, bürokratik süreçleri basitleştirme ve sermaye piyasaları birliği aracılığıyla AB ekonomisi için özel tasarrufları harekete geçirmeyi görüşeceklerini dile getiren Costa, AB Komisyonunun Scholz'un girişimi sonucunda otomotiv, çelik ve metal sektörü için eylem planları sunacağını bildirdi.

Costa, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulamasının bugün yürürlüğe girmesine atıfta bulunarak, "Daha fazla gümrük vergisi değil daha fazla ticaret anlaşmasına ihtiyacımız var. Gümrük vergileri şirketler ve vatandaşlar için vergilerdir. Gümrük vergileri sadece enflasyonu artırır." değerlendirmesini yaptı.

"Tırmanıştan kaçınmalıyız." diyen Costa, ABD'ye diyalog ve ortaklığı koruma çağrısında bulundu.

AB Komisyonunun ABD'ye vergilerin ekonomik boyutuyla örtüşen seviyede karşılık verileceği açıklamasına da değinen Costa, bunun ölçülü bir tedbir olduğunu kaydetti.

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