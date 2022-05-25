Dolar
16.10
Euro
17.28
Altın
1,866.15
ETH/USDT
1,960.00
BTC/USDT
29,364.00
BIST 100
2,375.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir maden ocağında göçük meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği olay yerinden yayındayız.
logo
Dünya

ABD'de bebek maması krizine ilişkin soruşturma başlatıldı

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ülkede yaşanan bebek maması sıkıntısına dair soruşturma başlatıldığını belirterek mama pazarındaki şirket birleşmesi ve satın alması modellerinin inceleneceğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 25.05.2022
ABD'de bebek maması krizine ilişkin soruşturma başlatıldı

Washington

FTC'den yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında bebek maması sıkıntısı yaşanırken ailelerden yararlanmayı amaçlayan aldatıcı, hileli ve adil olmayan uygulamalara ilişkin inceleme yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bebek maması pazarında yoğunlaşmaya neden olan faktörlere ve bu ürünlerde tedarik zincirlerinin kırılganlığına ışık tutulmasının amaçlandığı aktarıldı.

Bebek maması pazarındaki birleşme ve satın alma modellerinin inceleneceğine işaret edilen açıklamada, konuya ilişkin kamuoyundan da bilgi talep edileceği belirtildi.

FTC Başkanı Lina Khan, konuya ilişkin açıklamasında, Amerikan aileleri için endişe, korku ve mali yüke neden olan bebek maması "kıtlığına" ilişkin gelişmeleri izlediklerini kaydetti.

Komisyonun mama sıkıntısına katkıda bulunan veya buna müdahale etme kabiliyetini engelleyen faktörlerin belirlenmesi için soruşturma başlattığını vurgulayan Khan, bunun diğer hayati ürünlerde de benzer kıtlık riskinin nasıl en aza indirilebileceğinin belirlenmesinde yardımcı olabileceğini ifade etti.

ABD'deki bebek maması krizi

Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, mama üreticisi Abbott'un Michigan'daki tesisinde inceleme başlatmıştı. Fabrika, şubatta bakteri riski nedeniyle kapatılırken bazı ürünler "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.

ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan "bebek maması krizi" nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirmişti.

Konu Beyaz Saray'ın da gündemine gelirken ABD Başkanı Joe Biden bebek maması krizinin çözümü için ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya gelmişti.

Biden, 18 Mayıs'ta bebek mamalarında yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesi için Savunma Üretim Yasası'nı imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi

Benzer haberler

ABD'de bebek maması krizine ilişkin soruşturma başlatıldı

ABD'de bebek maması krizine ilişkin soruşturma başlatıldı

ABD'den Rusya'nın tahvil ödemelerine engel

Teksas'taki silahlı okul saldırısında 14 öğrenci ve 1 öğretmen öldürüldü

YPG/PKK, ABD ve Rusya'nın taahhütlerine rağmen Suriye-Türkiye sınır hattından çekilmedi

YPG/PKK, ABD ve Rusya'nın taahhütlerine rağmen Suriye-Türkiye sınır hattından çekilmedi
Avustralya, Quad 2023 zirvesine ev sahipliği yapacak

Avustralya, Quad 2023 zirvesine ev sahipliği yapacak
Biden 'geçici moda değil' dediği Quad'ın gelişmesini umuyor

Biden 'geçici moda değil' dediği Quad'ın gelişmesini umuyor