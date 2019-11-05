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Dünya

AB, İran nükleer anlaşmasından endişeli

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijcancic, "İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bugün yaptığı, 'İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini daha da azaltacağı' yönündeki açıklamasından endişe duyuyoruz." dedi.

Ata Ufuk Şeker   | 05.11.2019
AB, İran nükleer anlaşmasından endişeli

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma niyetinden endişe duyulduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijcancic, günlük basın toplantısında, "İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bugün yaptığı 'İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini daha da azaltacağı' yönündeki açıklamasından endişe duyuyoruz." dedi.

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından ayrılmasına ve yaptırım uygulamaya başlamasına rağmen AB'nin taahhütlerini yerine getirdiğine işaret eden Kocijcancic, "İran'ı, nükleer anlaşmadaki taahhütlerine aykırı olan tüm faaliyetleri tersine çevirmeye, nükleer anlaşmayı korumaya ve anlaşmanın tam olarak uygulanmasına zarar verecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Kocijcancic, İran nükleer anlaşmaya uygun davrandığı sürece AB'nin de taahhüdünü sürdüreceğini vurguladı.

Ruhani, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle dördüncü adım olarak yarından itibaren Kum kentinde bulunan Fordo Nükleer Tesisi'ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başlanacağını açıklamıştı.

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