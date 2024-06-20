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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'den Netanyahu'nun silah sevkiyatı iddialarına tepki

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddettiği iddiasıyla ilgili, "Bu sözleri kırıcı ve üzücü buluyoruz." dedi.

Şerife Çetin  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
ABD'den Netanyahu'nun silah sevkiyatı iddialarına tepki

New York

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddettiği iddiasıyla ilgili, "Başbakan Netanyahu'ya sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz destek uyarınca, bu sözleri kırıcı ve üzücü buluyoruz." dedi.

John Kirby, gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Netanyahu'nun sosyal medya hesabından yayımladığı ve ABD'yi silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı video hakkında Kirby, videonun şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

Kirby, ABD'nin tüm ülkelerden daha fazla İsrail'e destek sağladığına dikkati çekerek, video karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

"Başbakan Netanyahu'ya sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz destek uyarınca, bu sözleri kırıcı ve üzücü buluyoruz." diyen Kirby, ABD'nin İsrail'e desteğinin süreceğine işaret etti.

Kirby, Netanyahu'nun bunu neden yaptığını kendisine sormak gerektiğini belirterek, videodaki ifadelerinin de doğru olmadığını yineledi.

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