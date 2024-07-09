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Dünya

ABD'den Polonya'ya 2 milyar dolarlık askeri destek kredisi

ABD, Polonya'ya ordusunu modernize etmesine destek olmak için "Dış Askeri Finansman (FMF)" programı kapsamında yeniden 2 milyar dolar değerinde kredi vereceğini duyurdu.

Zeynep Katre Oran  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
ABD'den Polonya'ya 2 milyar dolarlık askeri destek kredisi

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Polonya ile 2 milyar dolarlık FMF doğrudan kredi anlaşması imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Polonya'nın güvenliğinin NATO'nun doğu kanadı için hayati önem taşıdığı vurgulanarak, Polonya'nın, ordusunu önemli ölçüde genişletmeyi ve güçlendirmeyi planladığı ifade edildi.

Kredi anlaşmasının, Polonya'nın ABD'den savunma ürünleri ve hizmet alımlarını destekleyeceği kaydedilen açıklamada, anlaşmayla Polonya'nın savunma modernizasyon süreci ile çabalarının hızlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Polonya'ya sağlanacak finansmanın, NATO'nun doğu kanadının savunma ve caydırıcılığının güçlendirilmesine de katkı sağlayacağı bildirildi.

ABD, Polonya'ya Eylül 2023'te de FMF programı dahilinde 2 milyar dolarlık kredi vermişti.

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