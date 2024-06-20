Dolar
32.65
Euro
35.14
Altın
2,337.91
ETH/USDT
3,578.30
BTC/USDT
65,719.00
BIST 100
10,645.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yeniden ihracat yasağını da içeren 14'üncü yaptırım paketinde anlaştı.

Ata Ufuk Şeker  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Brüksel

AB Dönem Başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına tepki olarak güçlü ve önemli bir 14'üncü yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, yeni yaptırımların hedefe yönelik önlemler aldığına dikkat çekilerek, paketin mevcut yaptırımlardaki boşlukları da kapatacağı kaydedildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuyla ilgili paylaşımında, "Rusya'ya yönelik 14'üncü yaptırım paketimize ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, yeni yaptırım paketinin Rusya'nın önemli teknolojilere erişimini daha fazla engelleyeceğini, Rusya'nın enerji gelirlerini düşüreceğini, Rus gölge filosu ve gölge bankacılık ağıyla da mücadele edeceğini ifade etti.

Henüz bütün detayları açıklanmayan yeni yaptırımlarla, AB ilk defa Rus LNG'sine yönelik kısıtlayıcı tedbir almış olacak.

Yaptırımlar, Rusya'nın AB'ye LNG ihracatının çoğunluğunu etkilemeyecek ancak AB limanlarının Rus LNG'sini yeniden satması yasak kapsamına girecek.

Bu paket uzun süredir üye ülkeler arasında müzakere ediliyordu. Yeni pakete özellikle enerji yaptırımlarına prensipte karşı olan Macaristan karşı çıkıyordu. Macaristan'ın kaygıları nükleer santral yatırımlarına yaptırım uygulanmayacağı güvencesiyle aşıldı.

İhracatçı şirketlere yönelik olası yeni yükümlülükler nedeniyle pakete Almanya da karşı tutum sergiliyordu. Bu tedbir de paketten çıkarılarak Almanya ikna edildi.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 13 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Turistik Tatvan Treni 24 Haziran'da Ankara'dan yola çıkıyor
Edirne'ye içme suyu sağlayan barajın doluluk oranı yüzde 23 seviyesine düştü
Depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'nın kolonlarında yeterince demir kullanılmamış
TİESF, 2 milyon 200 işitme engelliden 400 binini rehabilite etmeyi hedefliyor

Benzer haberler

Basketbolda sezon sona erdi, şampiyonlar belli oldu

Basketbolda sezon sona erdi, şampiyonlar belli oldu

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl yüzde 7,64 azalışla 50,48 milyar metreküp oldu

Putin ile Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Hanoi'de bir araya geldi

Putin ile Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Hanoi'de bir araya geldi
AB'de yeni otomobil satışları mayısta düştü

AB'de yeni otomobil satışları mayısta düştü
Kuzey Kore, Rusya ile stratejik ortaklık anlaşmasını "askeri ittifak" olarak görüyor

Kuzey Kore, Rusya ile stratejik ortaklık anlaşmasını "askeri ittifak" olarak görüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet